В период пандемии короновирусной инфекции очень важно исключить прямые контакты между людьми. Одной из точек соприкосновения могут быть туалеты где нет бесконтактной системы смыва. Устройство, разработанное нашими инженерами, позволяет решить эту проблему глобально. Любой стандартный унитаз с кнопкой либо подвесная инсталляция могут быть трансформированы в автоматические буквально одним движением. Используя СМЫВАТЕЛЬ, исключить один из каналов распространения инфекции можно в разумные сроки и средства. А вы уверены в том, что нажимая на кнопку смыва в общественном туалете перед Вами прикасался к кнопке здоровый человек?

В Вашем окружении есть люди, нуждающиеся в помощи, с недугами и ограничениями по здоровью?

Кошки очень чувствительны к процедуре и не пойдут повторно в туалет с предыдущим содержимым. Смыватель решает эту задачу. Автоматический смыв за кошкой после посещения обеспечивает внешний датчик. Существенная экономия на наполнителе. Экономьте свое время и деньги!

Владельцы кошек, которые приучили или хотят приучить своих питомцев к унитазу, сталкиваются с проблемой постоянного смыва после посещения.

Нередко ребенок не смывает за собой. Порой маленькие дети в туалете просто не могут нажать на кнопку смыва унитаза – им не хватает сил, либо они забывают это сделать, спеша к играм. Несмытый унитаз вызывает раздражение в семье и неловкость перед гостями.

мама двоих сыновей. одному 16 второму 9. днем нет проблем, всегда смывают за собой. но ночью, видимо спросонья, забывают нажимать на кнопку. устала от запахов и налета. заказала. ругать безсмысленно.

на нашей санстанции, с гигиеной строго. разный бывает "контингент". заказали для всех туалетов. переделывать унитазы на автоматические, встраиваемые в стену, денег никто не даст. решение весьма доступное.

такая вещь полезна в общественных туалетах. Лично я, с большим усилием переламываю себя, чтобы нажать на кнопку в общественном туалете

Построили дом и выделили для мужа отдельный "папин" туалет, дабы не томился в очереди за четырьмя дамами. Никакие напоминания не работают! Заверните три (на случай если один сломает, а второй потеряет)

Работаю в госструктуре, коллектив 8 человек, в здании 4 туалета. И вот приехал к нам новый работник, после чего стали замечать, что в мужском туалете не смывают. Думали на посетителей, но их мало у нас. Да и по выходным факты имелись. Вычислили быстро, покритиковали за нечистоплотность, повесили табличку про использование смыва и ёршика «для особо одарённых» - ничего не помогает. Так что ... я возьму 4 штуки!!! Ибо достал этот за........нец!!!

СМЫВАТЕЛЬ помогает улучшить комфорт, не прибегая к радикальным изменениям в туалетной комнате. Легко устанавливается на привычные нам бачки с кнопкой и автоматически смывает после посещения. Обычный унитаз в автоматический – за минуту. Более чем доступная альтернатива дорогим и сложным устройствам автоматического смыва. Не нужен никакой инструмент и знания. Просто оденьте СМЫВАТЕЛЬ на кнопку! Ваши близкие забывают, либо не могут смывать? Вы не готовы к установке сложных и дорогих устройств смыва? СМЫВАТЕЛЬ – простой и эффективный элемент УМНОГО ДОМа!

СМЫВАТЕЛЬ помогает улучшить комфорт, не прибегая к радикальным изменениям в туалетной комнате. Легко устанавливается на привычные нам бачки с кнопкой и автоматически смывает после посещения. Обычный унитаз в автоматический – за минуту. Более чем доступная альтернатива дорогим и сложным устройствам автоматического смыва. Не нужен никакой инструмент и знания. Просто оденьте СМЫВАТЕЛЬ на кнопку! Ваши близкие забывают, либо не могут смывать? Вы не готовы к установке сложных и дорогих устройств смыва? СМЫВАТЕЛЬ – простой и эффективный элемент УМНОГО ДОМа!

СМЫВАТЕЛЬ прост, универсален и подходит для большинства типов круглых кнопок. Если у Вас высокая кнопка унитаза, Вы можете изменить высоту с помощью универсального крепления.

Растет. Мы предоставляем широкий спектр услуг обеспечивающий прекрасный результат и положительное влияние на вашу деятельность. Если вы хотите с нами связаться, заполните контактную форму на нашем сайте. Желаем вам...

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- Не нужно ничего менять, просто установите СМЫВАТЕЛЬ на кнопку унитаза и получите новые возможности - Слив воды происходит автоматически, как только Вы удаляетесь от унитаза после посещения или отключаете освещение в туалетной комнате - Вода расходуется экономично и рационально - Если Ваши питомцы приучены к унитазу или Вы навсегда хотите избавиться от лотков и наполнителя, СМЫВАТЕЛЬ – это решение для Вас. Устройство автоматически смоет после визитов Вашего питомца - Благодаря СМЫВАТЕЛЮ Ваш туалет станет удобней и комфортней. Экономьте время и средства!

11.06 СМЫВАТЕЛЬ: Гарантийный срок эксплуатации СМЫВАТЕЛЯ 12 месяцев. В случае поломки и гарантийного ремонта , устройство принимается в нашем СЦ. ЕСЛИ поломка будет признана гарантийным случаем, мы компенсируем доставку из любого региона.

18.01 СМЫВАТЕЛЬ: Нет. Датчик движения сканирует пространство в очень узком секторе, непосредственно перед унитазом и на расстоянии не более 1,7 метров от него.

18.01 Иван: У меня узкий сан.узел. Ваш смыватель будет постоянно смывать после того как я просто зайду руки помыть?

18.01 Василиса: прошу меня правильно понять, немного не доверяю всем этим новшествам сначала, но если мне нужно смыть прямо сейчас а не ждать когда он смоет после того как уйду?

17.01 Рабинович: Можно ли не заряжать, а просто подключить к розетке?

внешний датчик SMART PET Sensor , Который вы можете приобрести в нашем магазине. Установив ЕГО, СМЫВАТЕЛЬ увидит движение вашего питомца и смоет после его посещения.

26.12 Иван: У меня кот сам ходит в унитаз. Смоет ли это устройство за ним?

12.12 СМЫВАТЕЛЬ: Здравствуйте, Ева. В Смыватель встроены аккумуляторы, которые можно заряжать обычным зарядным устройством от смартфона/планшета. Как правило заряда хватает на 2-3 месяца активной работы устройства.

12.12 Ева: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста идут ли в комплекте батарейки и на сколько времени их хватает?

Уважаемые покупатели! Мы персонально рады вашим заказам и предоставляем самые удобные сервисы совместной работы. Как оплатить? Вы можете выбрать один из нижеперечисленных вариантов оплаты: Оплата банковской картой При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card. Чтобы оплатить покупку, вы будете перенаправлены на сервер системы ROBOKASSA, YANDEX, где вы должны ввести номер карты, срок действия, имя держателя. ВАМ МОГУТ ОТКАЗАТЬ ОТ АВТОРИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ: - если ваш банк не поддерживает технологию 3D-Secure; - на карте недостаточно средств для покупки; - банк не поддерживает услугу платежей в интернете; - истекло время ожидания ввода данных; - в данных была допущена ошибка. В этом случае вы можете повторить авторизацию через 20 минут, воспользоваться другой картой или обратиться в свой банк для решения вопроса. Наличными курьеру или в пункте выдачи Для оплаты наличными вам необходимо выбрать возможность данной оплаты при оформлении заказа: адреса пунктов выдачи в вашем городе будут указаны при оформлении заказа. При выборе доставки до двери наличные необходимо передать курьеру. Электронные системы Для оплаты вы можете воспользоваться одной из электронных платёжных систем: PayPal Вы будете перенаправлены на страницу платежного сервиса, следуя инструкциям, заполните правильную форму. ДОСТАВКА Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки: Курьерская BOXBERRY / CDEK Почта России Самовывоз со склада в городах: Оренбург При оформлении заказа просим вас указать адрес доставки. Магазин предложит вам наиболее удобные варианты получения оплаченного товара. Доставку оплачивает покупатель. Найдите в списке свой регион и узнайте ориентировочную стоимость доставки: ТАРИФЫ на доставку заказов в города и регионы РФ курьерской службой BOXBERRY.

ОБЛАСТИ: Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская; ОТДЕЛЬНО - город Санкт-Петербург от 270 р. РЕСПУБЛИКИ: Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Удмуртская, Чеченская и Чувашская от 250 р. КРАЯ: Краснодарский, Пермский и Ставропольский; Коми-Пермяцкий АО от 370 р. ОБЛАСТИ: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Калининградская, Кировская, Мурманская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская от 370 р. РЕСПУБЛИКИ: Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва и Хакасия от 370 р. КРАЯ: Агинский, Усть-Ордынский Бурятский, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский, Красноярский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский от 360 р. ОБЛАСТИ: Амурская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Читинская от 575 р. Ханты-Мансийский-Югра АО; Камчатский и Приморский края, Иркутская область от 575 р. АВИА: Сахалинская область, город Байконур, Еврейская Автономная область; Корякский и Чукотский АО; Хабаровский край; Магаданская область, республика Саха (Якутия), г. Норильск, г. Надым от 930 р. г. Оренбург ( домашний регион ), доставка курьером 150 р.

ТАРИФЫ на доставку заказа в регионы РФ Почтой России

ОБЛАСТИ: Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская; ОТДЕЛЬНО - город Санкт-Петербург от 250 р. РЕСПУБЛИКИ: Адыгея, Башкортостан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Удмуртская, Чеченская и Чувашская от 240 р. КРАЯ: Краснодарский, Пермский и Ставропольский; Коми-Пермяцкий АО от 340 р. ОБЛАСТИ: Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Калининградская, Кировская, Мурманская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская и Челябинская от 340 р. РЕСПУБЛИКИ: Алтай, Бурятия, Дагестан, Тыва и Хакасия от 340 р. КРАЯ: Агинский, Усть-Ордынский Бурятский, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский, Красноярский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Эвенкийский от 350 р. ОБЛАСТИ: Амурская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Читинская от 565 р. Ханты-Мансийский-Югра АО; Камчатский и Приморский края, Иркутская область от 565 р. АВИА: Сахалинская область, город Байконур, Еврейская Автономная область; Корякский и Чукотский АО; Хабаровский край, Магаданская область, республика Саха (Якутия), г. Норильск, г. Надым от 840 р.

ООО "ОФИСНАЯ ЛИНИЯ», производитель устройства "СМЫВАТЕЛЬ" гарантирует, что продукция соответствует оригинальному качеству, и имеет сертификат качества, выданный уполномеченными органами сертификации. Устройство "СМЫВАТЕЛЬ" имеет гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента продажи. Срок службы устройства СМЫВАТЕЛЬ и внешнего датчика для умных питомцев - не ограничен. Бесплатное гарантийное обслуживание не подразумевает: чистку изделия или его деталей; обслуживание, ремонт или замену составных и комплектующих частей из-за нормативного износа.(например, аккумуляторов и толкателя). Гарантия не распространяется на устройства, если неисправность возникла из-за нарушения правил эксплуатации. В течение гарантийного срока сохраняйте оригинальную упаковку и документы, подтверждающие факт покупки у фирмы-продавца. Обращения по гарантии рассматриваются только в офисах компании «ОФИСНАЯ ЛИНИЯ» по будним дням в рабочие часы. Курьеры не принимают технику на гарантийное обслуживание и не меняют приборы. Если изделие вышло из строя, позвоните или напишите в офис производителя ООО «ОФИСНАЯ ЛИНИЯ» и расскажите о проблеме — специалисты компании помогут решить проблему в кратчайшие сроки.

Договор-оферта интернет-магазина http://смыватель.рф (далее ПРОДАВЕЦ), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес как физических, так и юридических лиц (далее ПОКУПАТЕЛЬ) о нижеследующем: 1. Предмет договора-оферты. 1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется оплатить и принять заказанные в интернет-магазине http://смыватель.рф товары (далее ТОВАР). 2. Момент заключения договора. 2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 2.2. Факт оформления ЗАКАЗА ТОВАРА у ПРОДАВЦА как самостоятельно, так и через оператора является безоговорочным принятием данного Договора, и ПОКУПАТЕЛЬ рассматривается как лицо, вступившее с http://смыватель.рф в договорные отношения. 2.3. Оформление ЗАКАЗА ТОВАРА и расчета осуществляется путем заказа ПОКУПАТЕЛЕМ в интернет-магазине http://смыватель.рф. 3. Цена ТОВАРА. 3.1. Цены в интернет-магазине указаны в российских рублях за единицу ТОВАРА. 3.2. Тарифы на оказание услуг по доставке ТОВАРА указаны в интернет-магазине на каждый ТОВАР в зависимости от его характеристик и территории конечной доставки. 3.3. Общая сумма ЗАКАЗА, которая в некоторых случаях (по желанию покупателя) может включать платную доставку ТОВАРА, указывается в разделе «Корзина» в строке «Итого». 4. Оплата ТОВАРА. 4.1. При наличном расчёте ПОКУПАТЕЛЬ обязан внести оплату за ТОВАР ПРОДАВЦУ в момент его передачи, а ПРОДАВЕЦ обязан предоставить ПОКУПАТЕЛЮ кассовый или товарный чек, или иной документ, подтверждающий оплату ТОВАРА. 4.2. При безналичном расчёте обязанность ПОКУПАТЕЛЯ по оплате ТОВАРА считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ в банке, кредитной организации, оказывающей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных средств. 4.3. При безналичном расчёте просрочка оплаты ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ на срок свыше 5 (пяти) дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае ПРОДАВЕЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ. 4.4. ТОВАРЫ поставляются ПОКУПАТЕЛЮ по ценам, наименованию, в количестве, соответствующем бланку заказа, оплаченному ПОКУПАТЕЛЕМ. 5. Доставка ТОВАРА. 5.1. Доставка ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ осуществляется по адресу и в сроки, согласованные ПОКУПАТЕЛЕМ и менеджером ПРОДАВЦА при оформлении ЗАКАЗА, либо ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно забирает товар со склада ПРОДАВЦА. 5.2. Точная стоимость доставки ТОВАРА определяется автоматически на сайте при оформлении заказа и не может быть изменена ПОКУПАТЕЛЕМ. 5.3. Неявка ПОКУПАТЕЛЯ или не совершение иных необходимых действий для принятия ТОВАРА могут рассматриваться ПРОДАВЦОМ в качестве отказа ПОКУПАТЕЛЯ от исполнения ДОГОВОРА. 6. Гарантии на ТОВАР. 6.1. На всю продукцию, продающуюся в Интернет-магазине http://смыватель.рф, имеются все необходимые сертификаты качества. 6.2. Гарантийный срок эксплуатации на ТОВАР устанавливает производитель. Срок гарантии указывается в гарантийном талоне. 7. Права и обязанности сторон. 7.1. ПРОДАВЕЦ обязуется: 7.1.1. До заключения договора предоставить ПОКУПАТЕЛЮ информацию об основных потребительских свойствах ТОВАРА, об адресе (месте нахождения) ПРОДАВЦА, о месте изготовления ТОВАРА, о полном фирменном наименовании (наименовании) ПРОДАВЦА, о цене и об условиях приобретения ТОВАРА, о его доставке, сроке службы, гарантийном сроке, о порядке оплаты ТОВАРА, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении Договора. 7.1.2. Не разглашать любую частную информацию ПОКУПАТЕЛЯ и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством. 7.1.3. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность получения бесплатных телефонных консультаций по телефонам, указанным на сайте магазина (http://смыватель.рф). Объем консультаций ограничивается конкретными вопросами, связанными с выполнением ЗАКАЗА. 7.1.4. ПРОДАВЕЦ оставляет за собой право изменять настоящий ДОГОВОР в одностороннем порядке до момента его заключения. 7.1.5. Предоставить Потребителю в момент доставки товара в письменной форме информацию о товаре, предусмотренную статьей 10 Федерального закона «О защите прав потребителей», а также предусмотренную пунктом 10 настоящего Договора информацию о порядке и сроках возврата товара. 7.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется: 7.2.1. До момента заключения ДОГОВОРА ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями оплаты и доставки на сайте магазина (http://смыватель.рф). 7.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной почты) и реквизиты для доставки ТОВАРА. 7.2.3. Принять и оплатить ТОВАР в указанные в настоящем ДОГОВОРЕ сроки. 8. Ответственность сторон и разрешение споров. 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ДОГОВОРА в порядке, предусмотренном настоящим ДОГОВОРОМ и действующим законодательством РФ. 8.2. Продавец не несет ответственности за доставку ЗАКАЗА, если ПОКУПАТЕЛЕМ указан неправильный адрес доставки. 8.3. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности, если ожидания ПОКУПАТЕЛЯ о потребительских свойствах ТОВАРА оказались не оправданы. 8.4. ПРОДАВЕЦ не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке ТОВАРА, если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств. 8.5. ПОКУПАТЕЛЬ, оформляя ЗАКАЗ, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего ДОГОВОРА ознакомлен и согласен. 8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения СТОРОНЫ имеют право обратиться за судебной защитой своих интересов. 8.7. В случае невыкупа заказа без уважительной причины ПОКУПАТЕЛЬ в дальнейшем может приобретать Товар только при 100% предоплате. 9. Возврат и обмен товара. 9.1. Требование ПОКУПАТЕЛЯ об обмене либо о возврате ТОВАРА подлежит удовлетворению, если ТОВАР не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, сохранена и не нарушена упаковка, сохранены документы, подтверждающие факт покупки этого ТОВАРА в интернет-магазине http://смыватель.рф. 9.2. Срок такого требования составляет 14 (четырнадцать) дней с момента передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ, либо в любое время до передачи ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ. 9.3. ПОКУПАТЕЛЬ компенсирует ПРОДАВЦУ необходимые транспортные расходы, понесенные в связи с организацией обмена или возврата ТОВАРА. 10. Форс-мажорные обстоятельства. 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств СТОРОНАМИ по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т.п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т.п.). В течение этого времени СТОРОНЫ не имеют взаимных претензий, и каждая из СТОРОН принимает на себя свой риск последствия форс-мажорных обстоятельств. 11. Срок действия договора. 11.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента обращения на http://смыватель.рф при оформления ЗАКАЗА, и заканчивается при полном исполнении обязательств СТОРОНАМИ. 12. Персональные данные. 12.1. ПРОДАВЕЦ собирает и обрабатывает персональные данные ПОКУПАТЕЛЕЙ (а именно: фамилия, имя, отчество ПОКУПАТЕЛЯ; адрес доставки; контактный телефон) в целях: · выполнения условий настоящего Договора; · доставки Покупателю заказанного Товара. 12.2. Осуществляя ЗАКАЗ ТОВАРА в интернет-магазине http://смыватель.рф, ПОКУПАТЕЛЬ дает согласие на сбор и обработку персональных данных о себе в целях осуществления доставки заказанного ТОВАРА и исполнения условий настоящего ДОГОВОРА. 12.3. При сборе и обработке персональных данных ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДАВЕЦ не преследует иных целей, кроме установленных в п.12.1 настоящего ДОГОВОРА. 12.4. Доступ к персональным данным ПОКУПАТЕЛЕЙ имеют только лица, имеющие непосредственное отношение к исполнению ЗАКАЗОВ.

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА